1218公投倒數不到兩周，藻礁公投推動聯盟今(6)日表示，為保護大潭藻礁，聯盟已在11月16日提出臺北港N7～N9替代方案，可同時滿足能源轉型時程，以及省下1300億費用，但政府卻一再以各種藉口或假消息來混淆選民，好像沒有三接未來就無氣可用。

藻礁公投推動聯盟今天於立法院召開「中油三接遷址臺北港N7～N9替代方案『精進、省錢、環保』記者會」，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，聯盟在11月16日公開提出三接遷址臺北港N7～N9的替代方案後，各界也看出其完成度與可行性極高。

潘忠政說，該替代方案一方面可以滿足能源轉型的時程，並省下1300億元，也不影響減煤與空污，但我們的政府卻只是一再找藉口或放假消息來混淆選民，既不理性也道德，呼籲政府立即宣布三接停工，及早懸崖勒馬，別再誤國誤民。

環境律師張譽尹表示，臺北港N7～N9替代方案期程只要5.5年，但政府仍然在跳針需時11年所以來不及，但所謂的11年是N14尚未填海造陸的部分，而非替代方案的N7～N9，「政府不想遷址也不要一直混淆視聽，這些藉口在事實上及證據上都站不住腳！」

民眾黨立委蔡壁如說，使用25年的天然氣接收站不應蓋在7600年的藻礁上，三接從來不是台灣最後一個天然氣設施，民進黨卻把三接的重要性無限放大，好像沒有三接未來就沒有電可以用。

時代力量立委陳椒華說，電力需求應設立上限天花板，不能無節制地供應，要「以供定需」，而非因應電力需求而不斷開發電源，「希望政府停止精神分裂，正常一點！」

國民黨立委林為洲表示，相對於觀塘工業區的外推方方案，此替代方案可以節省1300億元的開發費用，並兼顧環境保育、能源轉型，創造雙贏的局面，但民進黨面對公投支持率的高漲，民進黨開始混淆視聽，將珍愛藻礁公投打成缺電的元凶，根本在睜眼說瞎話。