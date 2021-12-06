北市疫苗預約掉到2成 柯P：不要看台灣沒事「外面燒得一塌糊塗」

台北市疫苗預約率掉到2成，打氣不如預期，北市有莫德納疫苗即將於12月9日到期，台北市長柯文哲今祭出送百元禮券促銷，催打疫苗。他表示，目前全世界疫情第四波感染，不要看台灣沒事，「外面是燒得一塌糊塗」，呼籲趁現在疫情穩定，利用時間把疫苗打滿。

柯文哲表示，這種批評話不用講，最近衛福部也是疫苗調來調去，很多從屏東調上來，台北還是人口最密集城市，要消化快到期疫苗應該還是大都市處理，所以12月9日有一批莫德納到期，所以最近有促銷活動。

柯文哲說，很明顯，最近疫苗預約掉到2成，人就是這樣，疫情緊張搶著打，疫情趨緩就不打，但是從報表看，目前全世界疫情第四波感染，美國60萬人確診，越南疫情明顯上升，不要看台灣沒事，外面是燒得一塌糊塗。

他強調，「前事不忘，後事之師」，既然現在還穩定，利用這時間把疫苗打滿，以韓國為例，打到覆蓋率80％還是會凸槌，所以可以打就打，提高覆蓋率比較安全。