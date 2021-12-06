大陸當紅女星趙麗穎主演的電視劇《誰是兇手》5日正式播出，沒想到宣傳海報卻被質疑抄襲日劇《Legal High》，對此劇組方立刻下架海報，同時澄清「本是無意」，趙麗穎劇中一幕破尺度的演出，露出骨感的「排骨胸」，更讓網友笑虧她想憑藉此劇翻身。

先前大陸娛樂圈公布年度十大收視女王名單，常勝軍趙麗穎竟意外榜上無名，原因是她生孩子導致幾乎沒有作品，離婚後拍的戲也都還沒有推出，其中《誰是兇手》日前正式上檔，釋出的海報卻和堺雅人主演的日劇《Legal High》的海報設計風格如出一轍。

《誰是兇手》的海報爆出抄襲《Legal High》。(圖/翻攝自微博)

《誰是兇手》劇組昨（5日）發文道歉，表示設計海報的理念是「《論語‧顏淵》經典之句：非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言」，和《Legal High》雷同純屬無意，卻也坦承「仍負不可推卸的責任」，承認對同行造成困擾和失職，因此陸續刪除相關海報。

片段中趙麗穎的排骨胸成為亮點。(圖/翻攝自微博)

除此之外，在《誰是兇手》事前曝光的幕後花絮中，有一幕是趙麗穎身穿白色貼身背心在家中健身，由於實在太瘦，這幕畫面並沒有預期的性感效果，她的手一舉起來就能看到胸前整片排骨，雖然這段畫面只有短短2秒，卻還在網路上掀起討論，不少網友都認為趙麗穎為了重奪流量女王寶座真的豁出去了。