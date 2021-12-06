繼寶島鮮果茶後，85度C再度推出冬季暖心新品，主推款「玫瑰風味拿鐵」、「玫瑰風味鮮奶茶」、「玫瑰風味奶茶」，12/9起全台門市正式開賣，全新細緻口感，滑順且多層次，不論是堅果咖啡香，還是清香茶味，搭配濃純鮮奶，混合著淡淡的玫瑰香氛芳，療癒風味攪動奶茶控的味蕾，感受一下冬天專屬的浪漫。

「玫瑰風味拿鐵」中杯定價85元，可選擇冷熱飲。喜歡多層次口感的民眾絕對不能錯過這一款，特選富含堅果風味的濃縮咖啡為基底，沖入濃醇的微甜鮮奶，添加玫瑰風味糖漿，淡雅柔和的玫瑰花香，搭配微微咖啡苦感，細緻口感回味無窮。

「玫瑰風味奶茶」中杯定價45元，冷熱飲可選，特別使用來自斯里蘭卡的錫蘭紅茶調製成的招牌奶茶，溫潤茶香飄散著清淡的玫瑰香氣，前香甜蜜後韻濃厚，讓整體風味更上一層樓，融合出美妙的驚喜滋味。

「玫瑰風味鮮奶茶」中杯定價55元，口感滑順的錫蘭紅茶，融入香醇鮮奶，入口滑潤柔順，微微的玫瑰香氣帶出濃郁奶香，層層堆疊茶香不澀口，喝起來不會太甜，不論選擇熱的還是冷的皆順口。