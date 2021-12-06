鎖定城市度假商機，天成文旅華山町推出一泊二食「OBA歡樂住」專案，即日起至2022年6月30日，平日入住精緻雙人房2199元起、華山四人房3199元起，提供隔日早餐以及韓式OBA雙人套餐，入住期間並可就近欣賞於飯店一樓大廳展出的《韋創初心》藝文展覽，為一涵蓋吃住與藝文展演的全包式假期。

華山町餐酒館以無國界料理著稱，全新推出多道韓式料理：明太子石鍋拌飯、辛辣起士部隊鍋、秘製泡菜豚五花披薩、綜合海鮮煎餅...等，單點320元起+10%，雙人套餐含兩道主菜與兩杯飲品享76折優惠價728元+10%。而本期《韋創初心》展覽邀請在地藝術家陳志韋，36件作品以場景模型、紙雕與繪畫等不同創作媒材闡述日常生活的共同記憶，為飯店獨家打造的場景模型也在本次展覽首次展出。

「OBA歡樂住住房專案」週日至週四入住精緻雙人房2199元、華山四人房3199元，週五入住每房每晚加價700元、週六及連續假日入住每房每晚加價1100元，專案依房型人數提供早餐以及華山町餐酒館全新韓式OBA套餐，主廚團隊獻藝十道特色韓式料理，如春川辣炒雞、高麗人蔘湯、明太子石鍋拌飯、炙燒乳酪辣炒年糕與辛辣起士部隊鍋等韓國美食，搭配CASS Beer或樂天粒粒果汁實在暢快，本專案雙人房提供韓式精選1道、韓式經典1道、暢銷飲品2瓶，四人房提供韓式精選2道、韓式經典2道、暢銷飲品4瓶，感受一泊二食韓系佳餚偽出國，規劃北部旅遊，以味蕾旅行台北趁現在。《未滿18歲禁止飲酒》

華山町餐酒館以無國界料理著稱，在韓劇與韓流加持下，國人對韓式料理的喜愛度大增，本季菜單全新推出多道特色韓式OBA料理，有外酥內嫩的歐爸香酥糖醋雞、香辣帶勁的春川辣炒雞、口感清甜的高麗人蔘湯、清爽解膩的黃金柚油醋沙拉佐韓式烤五花、DIY生菜包肉的釜山炭烤豚五花、 Q彈香辣的炙燒乳酪辣炒年糕、層次豐富的明太子石鍋拌飯、暖心開胃的辛辣起士部隊鍋、特製創意菜秘製泡菜豚五花披薩以及韓式必點的綜合海鮮煎餅，飲品則是遴選CASS Beer 、樂天粒粒葡萄汁與橘子汁，菜色單點每道320元+10%起，飲品每杯80元+10起，雙人套餐內含兩道主菜與兩杯飲品特價728元+10%，等同76折優惠，單純用餐的朋友也可盡饗韓風美好食光。《未滿18歲禁止飲酒》

到飯店看展已演變成住客的期待，飯店第十四檔展覽邀請到嘉義在地藝術家陳志韋展出個人創作展，藝術家阿韋本身也是廣告設計公司的老闆，自幼便展現對於美術的天賦，工作結合創作激發出多元的作品種類，包含繪畫、紙雕、捏塑以及場景模型，很難想像眼前如此細緻的作品都出自於他的自學，對於紙雕的啟蒙來自日本剪紙工藝王野田亞人。

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