「兩蔣日記」及相關文物的所有權之爭，在台美引發訴訟。去年台北地院判決兩蔣總統任內的235項文物歸國有，其他部分歸蔣家繼承人共有，案經上訴，台灣高等法院承審法官楊博欽今年8月死亡，改由法官陳瑜承審，6日更新審理程序後，明年2月21日再開庭。

故總統蔣介石在世時，逐年將日記、總統府文件等文物交付給蔣經國，蔣經國連同自己的一併交付蔣孝勇，蔣孝勇再轉交妻子蔣方智怡保管；夫妻倆為保存文物，掃描成微縮膠卷，2004及2005年間與美國史丹佛大學簽約，託付保管50年。

國史館2015年對蔣家繼承人蔣方智怡、俞蔣孝章等16人提告確認文物所有權後，先對蔣孝剛撤告，再與蔣方智怡等8人調解，最後剩蔣友梅、蔣孝嚴、蔣蕙蘭、蔣蕙筠、蔣萬安、陳忠人、丘如雪7人。

去年一審判決，掃描保存的80捲膠捲，及兩蔣總統任內生成的235項文物歸國有，非任內的232項文物則歸蔣家繼承人共有；蔣友梅等人主張《總統副總統文物管理條例》2004年才公布施行，不能溯及既往。

高院6日開庭審理辯論爭點，包括兩蔣日記是否為台灣所有？是否為總統副總統文物管理條例所定的文物？總統、副總統應於任職期間，將其所有之文物交由國史館管理，或依「私人或團體所有之總統、副總統文物具有保存價值者，得交由國史館管理」等。