鴻海旗下封測廠訊芯-KY(6451)公布2021年11月自結合併營收3.47億元，較10月3.61億元減少3.76％、較去年同期5.21億元減少達33.38％，仍持穩近半年高點。累計前11月合併營收38.71億元，較去年同期43.93億元減少達11.87％，為近4年同期低點。

訊芯股價11月中觸及108元的近4月高點，隨後拉回於92.6～100.5元區間盤整，今（6）日開低走跌2.59％至94.2元，早盤維持近2.5％跌幅，在封測族群中表現最弱。三大法人上周合計賣超151張，以外資賣超116張最多。

訊芯董事長徐文一法說時指出，零組件缺料導致模組訂單出貨遞延，對今年營運影響甚鉅，疫情使越南廠量產時程遞延，造成美系大客戶轉單。目前看來第四季缺料略有紓緩，配合越南廠本季量產，後續將積極追趕取回訂單，預期營運狀況將好轉。

徐文一預期，零組件供需明年可望逐步達到平衡，看好訊芯生產及營運狀況均會優於今年，成長幅度可達雙位數百分比。同時，他也預期半導體晶片至2023年可能出現供給過剩，屆時對產業將是另一波挑戰。

徐文一指出，訊芯越南河內2個廠均在第四季開始量產，預計待明年底北江廠興建完工後，越南生產比重將逐漸提升。未來訂單將依據客戶分配，美國客戶在越南廠、中國大陸客戶在中山廠，預期兩地未來生產比重將達6比4、甚至7比3。

投顧法人認為，訊芯第四季營收達成率66％、表現符合預期。隨著越南廠量產，第四季營收可望季增20％、年減約23％，帶動毛利率回升至26.8％，每股盈餘約0.8元。全年營收估年減12％、每股盈餘估約4.6元，分創近4年、近3年低點。

投顧法人預期訊芯明年營收將谷底回升、年增18％，帶動毛利率回升、使稅後淨利年增近17％，目前本益比尚屬合理，雖然2018年發行的15億元可轉債將在2023年2月到期，但轉換價高達159.7元，隨著營運回升，股價下檔風險應有限。