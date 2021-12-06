台中市後車頭發展協會今日特邀請向日光樂團獻聲演出，為周末的精采表演搶先露出。（陳世宗攝）

台中市後車頭發展協會與社團法人台中市身心障礙者福利關懷協會，配合每年「國際身心障礙者日」與鼓勵身心障礙者多參與社會各項活動；將於11日在東區「帝國製糖廠台中營業所」，首辦110年度「後時代微笑回家公益嘉年華」；雖因疫情因素影響，參與人數預估將在1000人左右，並安排各項精彩節目，共度一個有意義及愉快週末。

台中市後車頭發展協會為響應國際身障日，今天於台中市議會舉行記者會，與會有市府經發局長張峯源、社會局副局長陳坤皇、勞工局專委陳小菲及社團法人台中市身心障礙者福利關懷協會理事長趙子研、台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡、市議員鄭功進等人。

台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡說，「分享希望分享愛」一直是該會創會宗旨，看到新冠肺炎來勢洶洶造成百業蕭條，讓本來經營成本相對較高的身障小作所，無疑更是雪上加霜；特選擇在聯合國國際身障日的前後，希望能與在地的身障協會，共同舉辦這場公益嘉年華，更希望能有效的提高身障者的職場就業率，真正的給魚給釣竿。

市議員鄭功進強調，取之於社會就應該要用之於社會，正所謂天生我材必有用，看到這些美聲天籟的專業演出，就連自己也自嘆不如，透過這場不一樣的公益嘉年華活動，就是希望能讓這個社會，給更多的微笑天使，展翅高飛的新舞臺，也只有如此，這個世界才會更加美好。

台中市身心障礙者福利關懷協會理事長趙子妍指出，台灣身心障礙者人數逐年遞增，所設立的照顧單位卻沒有相對增加，今年五月疫情升溫各個社福團體營運均受到重創，身心障礙者失去訓練與工作機會；與台中市後車頭發展協會共同攜手於11日舉辦『後時代，微笑回家～公益嘉年華』活動，希望透過嘉年華活動的型態，吸引更多人關注公益議題，邀請多家社福單位及手作攤商參與擺攤。

台中市政府各部會一同參與此盛事，社會局特選輔導之社福單位展攤，經發局推出行動支付倍增計畫，於台中購物節期間行動支付消費金額三倍累計、9大支付平台業者聯手導客及線上線下行銷等多重好康，勞工局於活動當天也提供就業諮詢服務，活動自早上10點至晚間6點，歡迎大家共襄盛舉。

活動當天另有精彩節目與摸彩活動，最大獎是I-PHONE手機，演出卡司陣容豐富，有黃宇涵、王彙筑、飛行者樂團等外，更有微笑天使太鼓隊、向日光視障樂團、黑墨鏡樂團等精采表演等；希冀透過體驗讓社會大眾了解身障者學習歷程的艱難，促成社會融合，感受幸福與微笑，是舉辦此活動的重要意義。