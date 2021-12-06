為方便民眾接種新冠肺炎疫苗，全聯福利中心本周起將在全台174家門市設立疫苗施打站，6日由新北市大觀門市率先打頭陣，提供200劑莫德納（Moderna）疫苗供符合資格的民眾接種。（黃世麒攝）

為方便民眾接種新冠肺炎疫苗，全聯福利中心本周起將在全台174家門市設立疫苗施打站，6日由新北市大觀門市率先打頭陣，提供200劑莫德納（Moderna）疫苗供符合資格的民眾接種。（黃世麒攝）

為方便民眾接種新冠肺炎疫苗，全聯福利中心本周起將在全台174家門市設立疫苗施打站，6日由新北市大觀門市率先打頭陣，提供200劑莫德納（Moderna）疫苗供符合資格的民眾接種，醫護人力由地方衛生局負責協調，全聯門市人員則負責人潮引導。（黃世麒攝）

賣場設接種站？ 柯文哲仍反對：醫院都打不滿了、邏輯不對

為提升疫苗覆蓋率，新北今在賣場設接種站，吸引不少民眾到場接種。對此，台北市長柯文哲今受訪時仍表示反對在賣場設接種站，他認為成本上升、安全性變差，加上醫院預約剩2成，都打不滿了，為什麼要去開新的點？邏輯不對。

柯文哲於北市防疫記者會說，到底要不要在全聯開疫苗注射站，「我個人是反對」，去全聯大疫苗是店員打嗎？還是醫護人員打嘛。他認為，把醫護人員移出來去賣場打疫苗，乾脆把醫護人員放在醫院打，成本反而上升。

另外，柯表示，安全度會變差，「在醫院出問題，要急救CPR都很容易，你去大賣場，一個CPR你就掛了」，他自己在台大裝葉克膜指要15分鐘，到大賣場要裝多久？

柯文哲強調，留美的就知道，美國診所開在大賣場裡面，北市在中央唐鳳預約系統中已有200多點可以打，不像美國地廣人稀，跟台灣民情不一樣。

柯文哲表示，他是醫界出身，他非常清楚在醫院打每個醫護人員都比較舒適，「在大賣場打就保證不要出事，出事急救非常困難」。

柯文哲最後指出，醫院預約剩2成、都打不滿了，為什麼要去開新的點？邏輯也不對，基於安全性、成本、實務狀況，台灣跟美國狀況不一樣，還是在醫院打疫苗比較安全。