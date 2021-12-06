「Trahu！光耀梨山」是主要亮點，Trahu為泰雅族語讚嘆之意，讚嘆高聳入雲的雪松。（參山處提供／王文吉台中傳真）

「Trahu！光耀梨山」每半小時的浪漫聲光秀，將成為梨山的新亮點。（參山處提供／王文吉台中傳真）

雲端上的耶誕樹從空拍角度看相當壯觀。（參山處提供／王文吉台中傳真）

谷關燈區「心花朵朵開」萬朵玫瑰燈海營造幸福浪漫氛圍。（參山處提供／王文吉台中傳真）

從入關博物館俯瞰「心花朵朵開」將為熱門打卡景點。（參山處提供／王文吉台中傳真）

谷關燈區「星谷光廊」呈現滿天星斗的夢幻感。（參山處提供／王文吉台中傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處首次辦理「山谷燈光節」，明日將在海拔1956公尺的梨山賓館前點亮2棵雪松聖誕樹。燈光節營造光環境特色燈組，將2棵28公尺高的雪松妝點成全台海拔最高的聖誕樹，另外谷關溫泉公園也種下萬朵LED玫瑰燈海，展期至明年1月2日。

山谷燈光節亮點是將梨山賓館前方2棵具有歷史意義的雪松，融合水蜜桃、梨、蘋果與甜柿等梨山特產的金色光彩，以及象徵天上浩瀚星河的深邃藍光，透過數萬顆LED燈具，打造為雲端上的耶誕樹「Trahu！光耀梨山」，再搭配每半小時的浪漫聲光秀，將成為梨山的新亮點。

現場還有軌道車「宅配幸福」，透過人力踩踏推動裝飾成水果箱的車廂，讓親子同樂；遊客中心以梨山水果打造「歡慶豐收」光廊，提醒著遊客們來到梨山不能空手而回。此外，梨山觀景台、楓之谷1956秘密花園入口與櫻緣丘停車場等遊客動線上，也都布置幸福燈組。

谷關燈區以谷關溫泉公園的「心花朵朵開」為主軸，萬朵LED粉紅玫瑰中襯托著南瓜馬車，天還沒暗就已經成為遊客的打卡熱點。入關博物館前方的「星谷光廊」以藍色為基調，打造星空閃爍的長廊；「福臨山谷」則結合自行車踩踏，將整個山谷點上七彩的律動光芒。

參山處代理處長曹忠猷表示，這是梨山、谷關首次辦理燈光節，結合梨山風景區的原民節慶活動，營造耶誕佳節及歡慶新年的幸福氛圍。谷關燈區還呈現泰雅風情的特色燈組與造景，讓遊客來谷關除了泡溫泉，還多了夜遊的好去處。

山谷燈光節將在7日晚間6點舉行開燈活動，點燈期間每個周末（12／11、12／18、12／25）於谷關溫泉公園、梨山賓館廣場，將有原住民歌手舞炯恩、讚薇、黑旋風樂團及梨山在地原火樂團獻唱，還有原住民舞蹈演出、手工藝DIY等，邀請遊客來梨山、谷關體驗山谷燈光節。