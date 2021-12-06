立委關心台電是否遭受駭客攻擊。台電董事長楊偉甫今天說，台電遭駭客攻擊幾乎每天發生，公司與供電等有關的系統為內網，與外界隔離，未被攻擊成功，受駭客攻擊的是提供民眾服務的區塊，都在短時間內處理完畢。

立法院經濟委員會今天審查民國111年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分，有關於經濟部主管的台電公司。

民進黨立委邱議瑩指出，烏克蘭過去曾因駭客攻擊造成大停電，澳洲也針對駭客攻擊做資安調查與報告。台電屬於國家能源領域的關鍵基礎設施，台灣被駭客攻擊的次數是其他國家的3倍，平均一天要被攻擊500萬次以上。

邱議瑩進一步詢問，台電面對這樣的的駭客攻擊，在資安方面是否有防護，能防止駭客侵入台電資訊、能源系統，攻擊台電造成大停電的問題。

楊偉甫說，台電幾乎每天都發生駭客攻擊，但近幾年沒有被攻擊進來，因為公司內部與供電、調度等有關的系統，有與外界進行封閉性隔離，是內網，所以內部跟營運有關的部分，並沒有被攻擊成功。

楊偉甫指出，受駭客攻擊主要是與民眾接觸、有關服務的區塊，台電都有做統計，每個案件都可以在短時間內處理完畢。他並表示，在資安部分會做到更好，但沒有最好。（編輯：張均懋）1101206