今年44歲的美國知名AV女優麗莎史帕克絲（Lisa Sparks），過去曾靠著冶豔的外表、豐滿巨乳與肥美雪白的翹臀橫掃成人影視界，她甚至受邀參與「啪啪比賽」，一天之內狂啪900多人，至今無人能夠超越。近日她受訪時回憶起當時的場景，驚人的內容讓網友們全驚呆。

根據英國媒體《LADbible》的報導，麗莎史帕克絲曾在2004年時，受邀前往波蘭華沙參加第3屆的「全球多P錦標賽」，比賽規則很簡單她只要躺在床上，等待男性成功「升旗」勃起後，接近她並成功完成「一個活塞運動」，就算一個紀錄，接著再換下一位，沒想到這樣一個動作的遊戲，讓她比賽舉辦近7個半小時內，便與919位男性完成性行為，讓她成功創下創賽以來的最高紀錄。

不過，麗莎史帕克絲接受採訪時，回憶起17年前當時的情況竟一點都不覺得有趣，反而覺得這段過程就像跑馬燈一樣，只能腿張開開等待男人一個接著一個，讓她忍不住抱怨「過程真的非常無聊」，甚至無聊到她還在現場點了麥當勞一邊啪啪一邊享用。

麗莎史帕克絲後來也在她的網站上坦言，比賽活動開始之前其實波蘭政府早就知道此事，當時還準備了大批警力打算到現場來著人贓俱獲，威脅他們將會逮捕所有人，使主辦單位不得不轉移陣地，將活動場地移至相當神秘的大型倉庫中進行。

活動結束後，麗莎史帕克絲也立即飛回美國，並坦承這是她從事色情行業21年來，唯一一個讓她感到後悔的工作，因為這個工作就像是一場秀，完全是為了錢才答應進行的，她的印象只停留在當時的麥當勞以及波蘭當地的美食。

據了解，麗莎史帕克絲在該比賽上所創下的紀錄至今無人刷新，除了2002年冠軍與759名男性進行性行為外，麗莎史帕克絲還比前一位冠軍多了21名男性，令不少人感到驚訝。