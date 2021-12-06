前媒體人劉宥廷6日宣布退出民眾黨，將以無黨籍的身分參選左楠區市議員，他批評民眾黨高雄市黨部審核拖延程序、黑箱作業，且主委張其祿避不見面等。張其祿受訪表示，這些指控並非事實，該黨一切按照程序處理。

劉宥廷在楠梓區德民路等要道跨上大型看板，希望能有一場公平正義的選舉。他6日表示，這是一個艱難的決定，但是為了台灣的民主要更落實，他最後還是選擇站在公平正義的一方，希望他挺身而出，可以讓台灣的民主政治更進步，也讓更多民眾聽到年輕人有心為地方奉獻的心聲。

劉宥廷指出，他當初受到民眾黨主席柯文哲感召，因此選擇民眾黨，希望藉可以讓民眾黨更壯大，達到開枝散葉的效果。但他九月初就將參選資料送給民眾黨高雄市黨部，但卻等不到回音，且張其祿一再迴避見面，他懷疑這背後早就是喬好的了。

張其祿說，這些指控並不是事實，並不是一個黨員繳了500元，就可以參加初選，該黨全部按照制度。且劉宥廷從一開始就沒有走制度、違紀，所以民眾黨將他送中評會，中評會已經對他懲處，停權一年，如果繼續違紀就是開除，既然他退黨，就是開除。民眾黨已經派出莊貽量參選左楠區市議員。