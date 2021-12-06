一名女網友表示，男友最近瘋NFT（非同質化代幣），甚至花了10萬買了一隻猴子頭像，並表示是地位的象徵，她認為彼此將在明年結婚，自己為此省吃儉用，結果男友竟然花10萬買猴子，「那個猴子到底可以幹嘛？我不知道這個人可不可以走下去？」

原PO昨（5）日匿名於論壇《Dcard》指出，男友迷上NFT，經常和她分享自己抽到的稀有卡片，她雖然聽得一霧水，但也沒有多想。直到男友最近又花了10萬元在NFT買了一隻猴子頭像，她追問「花10萬買這個要幹嘛」，男友則以「可以賣，或是象徵地位」回應。

原PO分享NFT猴子的相關照片。（圖／翻攝自Dcard）

原PO說，和男友有共識在明年結婚，雖然對方賺得比她多，但花10萬買一隻猴子頭像，「我真的很不理解，也有點傷心，為了兩人未來生活，我超級省吃儉用」，認為男友現在的樣子，以後可能會嗜賭，並問及「那隻猴子到底可以幹嘛？可以讓他10萬10萬的噴，我不知道這個人可不可以走下去？」

貼文曝光後，沒想到大批網友卻回應，「這個男友好啊！他可能會暴富」、「那隻猴子是資產啊！就跟愛馬仕包包一樣」、「妳男朋友很聰明，理財觀念很不錯」、「這隻猴子滿紅的，滿有機會大賺」、「妳把它看成虛擬藝術品就好，但這現在風險與投資報酬率都是未知」、「妳男友高機率發財，笨的人是妳」、「別擋妳男朋友財路」。

事實上， NFT（Non-Fungible Token）指的是「非同質化代幣」，是建立在現有區塊鏈上的一串識別代碼，屬於數位加密貨幣的一種，火紅程度就連NBA球星柯瑞也曾花18萬美金買NFT猴子頭像，隨即將個人推特頭像換成猴子照，大方地「炫富」。