新北市立鶯歌陶瓷博物館Podcast「藝術開麥拉」近期開播，累計至今已有超過3000人次收聽，為了宣傳鶯歌藝術季活動，陶博館推出「展覽說故事」、「米博士的藝術診聊間」兩個單位。（陶博館提供）

新北市立鶯歌陶瓷博物館Podcast「藝術開麥拉」近期開播，累計至今已有超過3000人次收聽，為了宣傳鶯歌藝術季活動，陶博館推出「展覽說故事」、「米博士的藝術診聊間」兩個單位，並在粉絲專頁推出「用耳朵與藝術約會」抽獎活動，民眾只要收聽節目就有機會獲得精美文創禮物。

陶博館指出，「藝術開麥拉」(https：／／reurl.cc／95k0yX )節目希望用輕鬆聊天的方式，宣傳陶藝最新訊息，開播以來已上架16集，節目從企劃、主持、收錄音全套製作都是由館員完成，並邀請藝術家、產業界分享心路點滴，漫談展覽、創作、陶瓷媒材多項話題，將抽象藝術觀念轉成輕鬆對談，讓藝術更貼近民眾生活。

「展覽說故事」以當期博物館特展為軸，讓館員化身展覽小精靈擔任主持人，邀請參展藝術家對談展覽大大小小相關話題，首集邀請就邀請特展「偶然人間」參展藝術團體「貓王不討喜」擔任受訪嘉賓，分享音樂DJ「貓王」、設計才女「不討喜」的斜槓從業經驗、參展作品，另外也討論「國際咖啡杯大賽」的相關題材，結合展覽和生活。

此外「米博士的藝術診聊間」單元，由澳洲大學陶藝博士陶藝家楊欣怡化身主持人米博士，深入專訪韓國陶藝雙年展金獎得主卓銘順、知名陶藝家張清淵等創作者，以幽默談話的方式，交流文化藝術概念，分享爆笑秘辛故事，輕鬆卻不失專業，引起網路、陶藝社群熱烈迴響。

陶博館長吳秀慈表示，疫後生活已將藝術深入聽覺世界，「藝術開麥拉」Podcast節目是博物館從實體互動，轉變用聽覺感知帶領聽眾以更多元的方式理解藝術與展覽的新形式，目前配合鶯歌藝術季活動期間每周上架2集，歡迎有興趣的人透過Apple Podcasts、KKBOX、Spotify、Firstory等App隨選隨聽，更多節目訊息可上「鶯歌藝術季」官方網站https：／／www.yinggeartsfestival.com 或陶博館粉絲專頁https：／／www.facebook.com／YCMuseum 查詢。