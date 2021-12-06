蔡英文總統與高雄市長陳其邁與亞灣新創園業者喝咖啡座談。（柯宗緯攝）

蔡英文總統直說，樂見高雄將來成為台灣另一個重要的科技中心。（柯宗緯攝）

「海風吹啊吹，高雄準備要飛！」陳其邁興奮地說，12月高雄喜事連連。（柯宗緯攝）

高雄市力推亞灣5G AIoT創新園區，今（6）日亞灣新創園暨5G AIoT專案辦公室正式啟用，已招募42家5G AIoT、智慧娛樂等智慧應用新創團隊進駐。蔡英文總統直說，高雄正在快速轉型，將來是台灣另一個重要的科技中心。

亞灣新創園由經濟部設立，位在高雄軟體園區鴻海大樓，今揭幕式包括蔡英文總統、經濟部長林全能、高雄市長陳其邁及AWS、LINE、台灣微軟、NVIDIA、佳世達、全家便利商店、中華電信、遠傳電信及新創進駐團隊等參與，以傳統船舶出航擲瓶儀式，象徵新創滿載而歸。

蔡英文提到，亞灣新創園區由行政院投入5年110億元，整合跨部會資源與高雄市政府共同合作，樂見高雄正在快速轉型，希望將來成為台灣另一個重要的科技中心，加上台積電、微軟、中華電信等大廠進駐高雄，能提供更多優質工作機會給年輕人，而南方科技廊道將陸續到位，從南科、橋科、路科到屏科，期待南部科技發展，可引領台灣下一代產業發展。

「海風吹啊吹，高雄準備要飛！」陳其邁興奮地說，12月高雄喜事連連，除今天成立的亞灣新創園，本周三成大將在亞灣區成立半導體學院，中山大學的國際金融學院也會落腳亞灣區；另也將在85大樓打造新創園區第二個基地，橋頭科學園區本月底將讓廠商選地建廠，並預告將有世界級大廠進駐。

林全能表示，亞灣新創園為國際級創業聚落，迄今吸引42家5G AIoT新創團隊進駐，包括思納捷、肚肚、南瓜虛擬、杰悉科技、優力逕聯等，透過完善的創業環境與投注資源輔導，幫助新創拓展市場，期待「以大帶小」合作，未來攜手國際級加速器、國內外企業大廠與國營企業，打造大南方首屈一指的創業平台。