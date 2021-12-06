晶圓代工廠力積電(6770)今日以49.9元掛牌上市；力積電董事長黃崇仁表示，看好未來十年台灣半導體製造業會持續領先，力積電目標成為全球第五大晶圓代工廠。

黃崇仁表示，力積電上市對32萬多名股東有交代，股票沒有變成壁紙，對力積電的前途也非常重要，銅鑼新廠1000億元建廠資金已順利備妥。

黃崇仁說，力積電銅鑼廠第1期3萬至5萬片產能都已被客戶包走，根據手上訂單，明年獲利可望大幅成長。他看好台灣晶圓代工業未來可望蒸蒸日上。

黃崇仁說，若證交所沒通過上市，力積電就沒有足夠的錢在銅鑼新建晶圓代工廠，擁有上市的機會後，會一直往前衝。

黃崇仁表示，力積電上市還有一個重要指標，台灣4家晶圓代工廠都走向資本市場，他說，目前力積電是台灣第三大、全球第六大晶圓代工廠，很快就會變成第五大廠。

力積電今天以每股49.9元掛牌上市，開盤跳空達78元，上漲28.1元，漲幅56.31%，市值達2757億元。力積電因應上市，辦理1.3億股增資，籌得64.84億元資金。

黃崇仁說，看到晶圓代工廠台積電，不像DRAM有周期性變化，絕對不會因庫存價值大跌而賠錢，因此決定轉型；黃崇仁指出，力晶代工的最大里程碑，就是以12吋製程生產驅動IC，供應蘋果iPhone 4及iPhone 5，當時全球只有力晶在做12吋驅動IC，成為唯一一家供應商。

黃崇仁指出，從未聽過晶圓代工廠倒閉，力積電股票絕對不會變成壁紙，自己最近也跟張忠謀討論，「我說未來十年台灣半導體製造業會持續領先，他完全同意我的說法」。

力積電是力晶創辦人黃崇仁翻身之作，整合力晶12吋晶圓廠及鉅晶8吋晶圓廠資源，主要提供記憶體、影像感測器、電源管理晶片等代工服務。

力晶曾為國內動態隨機存取記憶體（DRAM）龍頭，於2012年因財務危機下市，歷經近9年的轉型與重組，不僅償還銀行團1200億元債務，黃崇仁今天帶領力積電掛牌上市，回歸資本市場，今日以49.9元掛牌上市，開盤跳空達78元，上漲28.1元，漲幅達56.31%，盤中維持超過5成漲幅，以公開申購抽中股票的股東來看，一張可現賺近3萬元。董事長黃崇仁表示，今日股價長紅，對股東與員工總算有交代。