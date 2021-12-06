民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞暴力毆打，風波持續延燒。有網友發現，林秉樞的維基百科資料被修改，加入林秉樞與台北市長柯文哲互動的資料，而IP正是在國發會，遭質疑國家級網軍入侵。對此，柯文哲今回應，網軍是全世界普遍的現象，但是有權力者要節制，國民素質愈高，也愈能抵抗。
柯文哲說，「也不要個案處理，這種網軍、假消息也不是只有台灣有」，連美國總統大選還不是打得一塌糊塗，當時還指控說蘇俄介入美國總統選舉，所以這是全世界普遍的現象。
柯文哲指出，只是執政者、有權力的人怎麼節制自己的權力，還是那句話，國家之力量在全民全體，當國民素質愈高的時候，愈能抵抗。
柯文哲表示，「只是說如果連美國大選都會受到網軍干擾，那其他國家發生也不是怪事」，還是那句話，只能靠國民素質慢慢提高，另外一個是有權力者自己要節制。被問到現在有權力者會節制嗎？柯文哲嘆了口氣回說「唉，不要問我」。
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