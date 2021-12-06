青少年第2劑BNT疫苗將於20日開打，為避免青少年接種mRNA疫苗後容易出現的心肌炎、心包膜炎等副作用，心臟科醫師建議，家長可在接種後7至14天內利用血壓計監測，一旦在休息時測量到超過90mmHg，都應立即就醫。

根據中央流行疫情指揮中心的建議，心肌炎、心包膜炎易發生於年輕男性，接種BNT疫苗後28天內，如出現胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良等症狀者，都應立即就醫。

新光醫院心臟內科副主任蔡適吉指出，由於青少年族群為接種mRNA疫苗後心肌炎、心包膜炎的好發族群，因此接種後14天內除上述症狀需特別注意外，也應進行規律的血壓監測，建議家長可在家中準備血壓計，方便孩童在家監測。

蔡適吉表示，心肌炎、心包膜炎的早期症狀包含心跳偏快，一般人休息時的正常血壓約介在60至80mmHg之間，因此若在休息時測得90至100多的數值，就得特別當心，有可能是心肌炎、心包膜炎的早期病徵。

蔡適吉也建議，如經診斷為心臟衰竭第三級、第四級的病患，也不建議接種mRNA疫苗，如要接種必須先與醫師討論，確認病況穩定後才接種，不過確診有心臟衰竭的病患，通常伴隨著三高、心臟相關疾病，屬於感染後容易重症的族群，仍強烈建議接種新冠疫苗、流感疫苗預防。

蔡適吉也提醒，心臟衰竭早已不是55歲以上中高齡人士的專利，近年來發現55歲以下族群也有4％的機率罹患心臟衰竭，而年輕族群因身體耐受性良好，若等到出現症狀時才就診，通常都較晚，平時可多加注意是否出現疲倦、咳、喘、水腫、無法平躺等症狀，若有心臟疾病家族史、三高、心臟相關疾病，都是高危險群，應盡速就醫。

新光醫院表示，為提升民眾對心臟疾病以及心臟衰竭的認識，即日起至12月17日於院內心臟內科門診候診區展出衛教牆，邀請民眾於展期間一同參與響應。