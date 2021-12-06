美國官員透露，機密情資報告顯示中國打算在非洲西岸的中非小國赤道幾內亞，建立第一個面向大西洋的永久軍事基地，恐威脅到美國東岸。

「華爾街日報」報導，美方官員不願描述機密情資的細節，但稱情資報告勾勒出中國作戰艦艇將能在面向美國東岸進行整備的景況，無疑為白宮和五角大廈敲響警鐘。

白宮首席國家安全副顧問范納（Jon Finer）10月率團訪問赤道幾內亞，盼說服對方總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）及擔任副總統的兒子提奧多林（Teodoro Teodorin Nguema Obiang Mangue）拒絕中方。

報導指出，美國情報單位2019年開始蒐集中國在赤道幾內亞相關軍事意圖的蛛絲馬跡。川普政府卸任前夕，一名五角大廈高層官員到訪，但顯然沒能讓恩格瑪父子理解到美方重視程度。如今拜登政府索性傳達更直白的信號：當美中全球競爭的夾心餅乾無疑極為短視。

美國對中非小國如此大費周章反映華府和北京間日益緊張的局勢。兩國目前為台灣地位、共軍試射極音速武器與COVID-19疫情起源等多項議題爭執不休。

美方官員透露，北京很可能相中赤道幾內亞最大城巴塔（Bata）。巴塔已有中方在幾內亞灣所建的深水商港，還有良好的高速公路連結到鄰國加彭與中非內陸。

赤道幾內亞過去是西班牙殖民地，1968年脫離殖民而獨立，人口約140萬。近年中國大力協助訓練、裝備赤道幾內亞的警察。

北京2017年在非洲東岸的吉布地（Djibouti）建立第一個海外軍事基地。吉布地是扼守紅海、亞丁灣到蘇伊士運河的戰略要地，美國非洲司令部稱中方在當地的碼頭可泊靠航艦與潛艦。

美軍非洲最大基地同樣在吉布地，當地的勒蒙尼軍營（Camp Lemonnier）駐有美軍4500人，中方的基地距勒蒙尼軍營僅6英里。

五角大廈資助智庫「非洲戰略研究中心」（Africa Center for Strategic Studies）研究人員南圖利亞（Paul Nantulya）說：「中國不只像美國般建造軍事基地，中方的模式非常不同，會結合民用與安全要素。」

據中國政府的資料，中國國營企業過去20年已在非洲興建100座商港。

美國非洲司令部司令湯生（Stephen Townsend）今年4月在參議院聽證時曾稱「來自中國『最顯著的威脅』，會是在非洲大西洋沿岸的海軍軍用設施。我所謂軍用在意涵上不光是一個可以泊靠、加油和補貨的地方，而是指一個可以重新整補彈藥、維修艦艇的港口」。