無論是作為模特兒還是藝人，很少聽聞他們日常生活不必為了工作而有所調整，維持亮麗外型成了一種職業道德，近來大陸推出的競技真人秀節目《導演請指教》，請來名導王晶加盟，他在節目中透露劉德華為了維持身材，10年沒碰過米飯，直言：「那種日子不是人過的」，讓許多後生晚輩聽了也對天王佩服不已。

王晶加盟《導演請指教》，近日在微博分享拍攝花絮，是他在後台與眾人談話，跟范丞丞、韓雪閒聊，范丞丞說自己很愛吃，如果不是當藝人，身材肯定走樣，王晶就透露，劉德華十年不吃米飯，還提到「四大天王」的其他人，「只有黎明的臉是沒辦法的，黎明不能拍早班，一定浮腫」，女星韓雪也認證劉德華多年來始終保持完美，但王晶卻直言：「劉德華那種日子不是人過的」，韓雪也覺得很像苦行僧。

王晶隨著花絮po了文，表示自律是藝人的必修課，敬業就得保持上鏡好看，不只演員，所有演藝圈藝人都是如此，堅持自律維持著最佳身體狀態，劉德華也是因此堅持10年不吃白米飯，「做藝人表面看起來光鮮亮麗的，但他們背後付出的辛苦真的很難想像」。

王晶曝劉德華為了保持身材，10年不碰米飯。(翻攝自《導演請指教》官方微博)

事實上劉德華過去多次公開分享自己私下嚴格的自我管理原則，不只不吃米飯，他早餐還只吃麥片，這習慣維持30年以上了，他上《魯豫有約》還直接帶魯豫去自己的素食餐廳，透露已吃素多年，一來保持身材，二來老婆吃素十多年了，他希望在家也能好好跟愛妻一起吃飯，所以也跟著一起吃素愛地球。