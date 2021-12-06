108課綱實施進入第三年，後疫情時代課程、教學、評量的挑戰和契機為何？教育部國家教育研究院和多個教育團體，共同發起為期6天（12月6日至11日）線上直播論壇，共同探討面對此一後疫情時代，結合目前已實施三年的新課綱經驗和反思，開創新的可能。

這次「2021新課綱實施與教育協作論壇─迎向後疫情時代的挑戰與機會：教育新視界The Great Reset」線上論壇，是由國教院、國教署、教育部十二年國教協作專案辦公室、均一平台教育基金會、夢的N次方、瑩光教育協會、全國教師會，以及全國社區大學促進會等單位共同發起。

教育部長潘文忠在開幕致詞時表示，疫情很無情，人與人之間要保持距離，學校如何克服時間和空間的限讓孩子正常學習，這是一項新的挑戰。他希望藉由這次論壇，可以找到新學習的樣貌。

國教院表示，為進一步與各共辦單位展開深度對談，一同重新思考後疫情時代面臨的數位化學習契機，故以「後疫情時代的挑戰與機會：教育新視界」為此次主題，並邀共辦單位一同思考、協作，共同提出「多元協作x共創多贏：三大跨越、六域合作」的倡議主題。

國教院期望藉由跨領域、跨團體、跨平台之「三大跨越」，結合數位科技、學生家長、地方層級、各方團體、全國學校以及全國社區等「六域合作」，讓新課綱之理念，在後疫情時代也能繼續被實踐，並帶出未來教育持續精進新方向。

國教院表示，各子題將於12月6日至月11日止，於國教院YouTube頻道進行直播（https：／／www.youtube.com／user／Naer330）。欲瞭解更多論壇之相關資訊，請詳見活動粉專（https：／／www.facebook.com／2021thegreatresetfor）查詢。