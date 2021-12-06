交通部長王國材(左3)及民航局長林國顯(右3)今日參加三貂角新雷達啟用典禮(簡立欣攝)

被譽為台灣「極東之眼」的三貂角台灣長程雷達站已啟用20年，為維持雷達妥善運作，並提升監視技術與國際接軌，該站去年12月7日停機並全面換裝，在動工周年前夕，今（6）日舉辦新雷達啟用典禮，交通部長王國材與民航局長林國顯等特地蒞臨致詞，並祝願新雷達未來20年能為台灣提供更精實服務。

民航局飛航服務總台目前於全台灣建置11座雷達，包含9座終端雷達及三貂角、鵝鑾鼻2座長程雷達。由於長程雷達已啟用逾20年，民航局前年編列6.76億預算汰換更新。去年底動工之後連續2個月陰雨，新冠疫情又延宕外籍工程人員來台，加上山路狹窄，每次僅能運送3片球罩片，歷經困難總算順利啟用。新雷達涵蓋範圍最遠達250浬，最大偵測容量逾1000架次，不僅持續守護飛安，也能為台灣民航飛航服務提供最佳偵測功能。

王國材今日主持啟用儀式時，特別稱許施工團隊克服不但種種不利因素，如期如質完成任務；還強化塔體建築安全工程，並融入當地風貌，與一旁航港局燈塔相互輝映，成為東北角國家風景區的亮麗景點。

王國材說，台北飛航情報區位在東亞樞紐，新冠疫情爆發前，航行量逐年成長，監管18條國際航路；而用來偵測航機方位、距離、高度的雷達是重要的監視設備，協助管制員精準掌握航機動態，確保飛航安全。本次雷達全面換裝，並提升至具備國際民航組織（ICAO）建議的Mode S功能，提供更精準航機監視，代表我國持續提升飛航品質及效率，也象徵我國飛航服務水準與國際接軌。

至於另一個長程雷達鵝鑾鼻雷達站也正在汰換，王國材表示，再過一個月應可完工，因此明年初監視範圍可涵蓋全台的2個長程新雷達都可正常使用。

由於三貂角雷達可軍民共享資訊，會後聯訪有媒體問到，這個雷達的監控除了民航局之外，近期共機擾台，軍機也可監測嗎？王國材表示，應可協助國防部監測。

林國顯表示，三貂角雷達高度32.3公尺，必須在高空施工；東北角風大雨大，而風速過大就不能施工，各種工程挑戰相當大。此次換裝的新一代雷達轉速約10秒1轉，效率及定位精確度均顯著提升。

新雷達歷經參數調整、試運轉、陣地驗收測試、720小時信心測試等階段，並經民航局派出飛測機協助飛測驗證，今天正式啟用。