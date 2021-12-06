新變種病毒「omicron」於至少38個國家現蹤，全球新增病例數自11月以來持續上升，市場對新疫情擔憂上揚。法人觀察，南韓、台股為上周外資加碼最多的市場，分別為19.5億美元、6億美元，南韓已連續5周獲外資資金力挺，也是11月吸金王；今年以來的吸金王印度則連續兩周遭贖回，甚至是11月外資減碼最多的市場。

中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，過去一周台股在聯準會鷹派發言及變種病毒Omicron夾擊下，周線仍微幅上揚，尤其運輸類股、半導體族群表現突出。根據近期資訊，市場對於Omicron利空反應已漸鈍化，雖然明年資金環境緊縮，但台股資金面仍相對寬鬆，加上投信、集團作帳等題材支撐，短線上對於台股表現仍相對樂觀。

張圭慧指出，在資料中心、邊緣運算、化合物半導體利多帶動下，半導體未來數年展望仍相當明朗；以資料中心為例，預估至2050年全球資料產生量將是2018年100倍，且資料中心傳輸速度要求每2至3年即倍增，資料中心的蓬勃發展將刺激高效能運算、物聯網等等半導體需求揚升，相關企業未來營收仍具成長潛力。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，全球出現Omicron變種病毒後，多數國際股市於11月下旬面臨高檔修正，越股反而逆勢走揚創下歷史新高。因此，上周傳出變種病毒蔓延至東南亞消息，獲利回吐壓力相對大，引發越股回檔修正。雖然疫情不確定存在，但美國與越南的合作關係越加緊密，越南今年已成為美國第10大貿易夥伴，今年美越雙邊貿易額有望突破1000億美元，美越貿易持續成長有助支撐越南經濟中長期成長力道。