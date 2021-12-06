晶圓代工大廠力積電（6770）6日風光「重返上市」，盤中漲幅逾五成、最高達78.9元，上市首日股價就以「7字頭」，超車「二哥」聯電（2303）的「6字頭」，大展蜜月行情。不過，原先市場期待的晶圓代工「比價效應」卻落空，晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）未有突出表現、雙雙「臉綠」，世界（5347）盤中亦小跌。

力積電風光掛牌，首日盤中股價一度大漲58％，最高價衝上78.9元。外資紛紛點讚，賦予其「優於大盤」投資評等，目標價上看85元；內資亦對其興櫃轉上市蜜月行情寄予厚望，喊高目標價至87元。

不過，市場原先預期，台股上市晶圓代工族群加入新成員，台系晶圓代工二哥聯電、三哥世界股價將大顯身手、掀起晶圓代工比價效應，惟相關個股6日表現卻相對平淡。

權王台積電在盤中買盤點火下，跌幅收斂，股價小跌0.5％以內。聯電則是股價遭超車、跌幅最重，盤中下挫逾1％，最低下探至66.7元，惟下檔5日線仍提供有力支撐；此外，世界先進亦小跌0.3％。

晶圓雙雄股價6日雖未上漲，仍扮演撐盤要角，股價拉回可尋找買點；反觀力積電，股價6日最高價雖衝上78.9元，惟卻面臨開高走低窘境。法人指出，力積電掛盤前股價已於興櫃先行反應，加上承銷價每股僅49.88元，而6日開盤就衝上78元，中籤投資人現賺近三萬元，掛牌首日反倒出現投資人「有賺就跑」獲利了結賣壓。

台股目前晶圓代工「四雄」包括台積電、聯電、世界、力積電，仍以聯電股價最低。法人分析，聯電明年毛利率有望飆破四字頭、每股盈餘（EPS）則將衝上5.61元，與外資預估力積電明年EPS達5.5元齊鼓相當，即便現階段股價落後，後續仍有上漲空間可期。