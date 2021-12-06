台灣菸酒公司延續2020年深受酒類蒐藏家好評的藝術酒，2021年繼續攜手墨海樓合作取得張大千、溥心畬等知名畫作授權，總共推出林玉山《慈航普渡》、張大千《南無觀世音菩薩》、陳進《觀音菩薩》、溥心畬《蓮座觀音》等五款「OMAR 12年原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）」。

OMAR威士忌來自台灣菸酒公司的南投酒廠，其威士忌蒸餾工場自2008年創建至今已邁入第14年，自2013年10月首度推出單桶限量之原桶強度麥芽威士忌，以結合台灣風土特色的熱帶水果香氣深受威士忌蒐藏家好評，OMAR單一麥芽威士忌自2014年起參加ISC、SFWSC、MMA、IWSC、WWA及CMB等多項國際洒類號賽，已狂奪二百面以上獎牌，更多次榮獲台灣最佳威士忌等獎項，深深撼動各國威士忌大師。

南投酒廠特別將建廠當年儲存於雪莉桶中的威士忌，置入首次充填來自西班牙Jerez（赫雷斯）產區認證的正統PX雪莉桶中熱成，再精心挑選出風味已達到巔峰狀態的威士忌，不做任何修飾以單桶原酒限量裝瓶。

「OMAR 12 年原桶強度單一麥芽威士忌（PX 雪莉桶）」自2018 年首發上市以來，今年度首次標示年份，為南投酒廠精選4桶酒齡長達12年以上之PX雪莉桶原酒（於西班牙Hogshead雪莉桶中存放7至8年，再經西班牙產區正統PX雪莉桶4年以上熟成），再以非冷凝過濾單桶原酒限量裝瓶，為目前南投酒廠酒齡最長的威士忌。

由於台灣南投獨特的風土氣候，威士忌的天使稅(Angels Share)高達6％～7％，是蘇格蘭的3倍以上，但也因此縮短了熟成過程。南投酒廠也結合過往豐富的水果酒釀製經驗及資源，逐步推出原桶強度「荔枝酒桶」、「梅子酒桶」、「葡萄酒桶」、「柳丁酒桶」等系列風味桶，展現台灣特有且無可取代的風土韻味。

「OMAR 12 年原桶強度單一麥芽威士忌（PX 雪莉桶）」每組建議售價15000元，一組4瓶，全球限量210組，為滿足市場需求，台灣菸酒公可特別於特約酒專、南投酒廠及OMAR威士忌館限量釋出版售。

※工商時報提醒您：未成年請勿飲酒，開車不喝酒。