為方便民眾接種新冠肺炎疫苗，全聯福利中心本周起將在全台174家門市設立疫苗施打站，6日由新北市大觀門市率先打頭陣，提供200劑莫德納（Moderna）疫苗供符合資格的民眾接種。（黃世麒攝）

為方便民眾接種新冠肺炎疫苗，全聯福利中心本周起將在全台174家門市設立疫苗施打站，6日由新北市大觀門市率先打頭陣，提供200劑莫德納（Moderna）疫苗供符合資格的民眾接種。（黃世麒攝）

為方便民眾接種新冠肺炎疫苗，全聯福利中心本周起將在全台174家門市設立疫苗施打站，6日由新北市大觀門市率先打頭陣，提供200劑莫德納（Moderna）疫苗供符合資格的民眾接種，醫護人力由地方衛生局負責協調，全聯門市人員則負責人潮引導。（黃世麒攝）

為方便民眾接種新冠肺炎疫苗，全聯福利中心本周起將在全台174家門市設立疫苗施打站，6日由新北市大觀門市率先打頭陣，提供200劑莫德納（Moderna）疫苗供符合資格的民眾接種。（黃世麒攝）

為方便民眾接種新冠肺炎疫苗，全聯福利中心本周起將在全台174家門市設立疫苗施打站，6日由新北市大觀門市率先打頭陣，提供200劑莫德納（Moderna）疫苗供符合資格的民眾接種，全聯還提供礦泉水及麵包送給完成接種的民眾。（黃世麒攝）

為方便及提升民眾疫苗接種，全聯福利中心配合中央流行疫情指揮中心規劃，於今（6日）早上9點至下午4點，在新北板橋大觀門市（新北市板橋區大觀路三段236號B1）設置COVID-19疫苗施打點，除規劃良好動線也提供休息區與健康禮：1罐礦泉水+1顆阪急麵包)，讓民眾可充分休息觀察施打疫苗後的狀況。

今（6日）早上9點至下午4點，在全聯新北板橋大觀門市，主要施打疫苗對象為選擇第1劑或第2劑莫德納的民眾。全聯福利中心邀請符合公費接種資格、批次民眾，攜帶健保卡、黃卡接種疫苗，如無黃卡則會現場補發。今（6日）9點起1小時約30位民眾施打，不少民眾打第1劑，就是為了等莫德納。

全聯板橋大觀門市今（6日）開放打莫德納，1小時約30多人民眾施打。（全聯提供）

全聯指出，今年約有140到150間門市，會配合設置COVID-19疫苗施打點，挑選門市以腹地大可供民眾休息為主，且會隨機提供健康禮，包含1份蔬果加1罐礦泉水，或1顆阪急麵包加1罐礦泉水，門市人員會協助動線與秩序與發放健康禮，而施打的人力以衛生局醫護人員為主。

除新北板橋大觀門市今（6日）開打外，其他施打點要看各縣市衛生局準備狀況來配合，準備好了就馬上開打，歡迎符合接種資格民眾請攜帶健保卡，現場由醫療專業人員協助評估與接種。