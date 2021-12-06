為方便及提升民眾疫苗接種，全聯福利中心配合中央流行疫情指揮中心規劃，於今（6日）早上9點至下午4點，在新北板橋大觀門市（新北市板橋區大觀路三段236號B1）設置COVID-19疫苗施打點，除規劃良好動線也提供休息區與健康禮：1罐礦泉水+1顆阪急麵包)，讓民眾可充分休息觀察施打疫苗後的狀況。
今（6日）早上9點至下午4點，在全聯新北板橋大觀門市，主要施打疫苗對象為選擇第1劑或第2劑莫德納的民眾。全聯福利中心邀請符合公費接種資格、批次民眾，攜帶健保卡、黃卡接種疫苗，如無黃卡則會現場補發。今（6日）9點起1小時約30位民眾施打，不少民眾打第1劑，就是為了等莫德納。
全聯指出，今年約有140到150間門市，會配合設置COVID-19疫苗施打點，挑選門市以腹地大可供民眾休息為主，且會隨機提供健康禮，包含1份蔬果加1罐礦泉水，或1顆阪急麵包加1罐礦泉水，門市人員會協助動線與秩序與發放健康禮，而施打的人力以衛生局醫護人員為主。
除新北板橋大觀門市今（6日）開打外，其他施打點要看各縣市衛生局準備狀況來配合，準備好了就馬上開打，歡迎符合接種資格民眾請攜帶健保卡，現場由醫療專業人員協助評估與接種。
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