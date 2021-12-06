蔡英文稱打高端是「死忠的」 柯文哲酸沒國際認證：密醫上法庭必敗

蔡英文總統日前於宣講公投議題時，問現場民眾有誰接種高端疫苗，接著蔡總統對民眾說，「不錯喔，你們畢竟是死忠的。」此話一出引發批評。對此，台北市長柯文哲說，「這個不想批評了」，密醫不見得比有牌的醫生醫術差，「問題他就是密醫啊，上法庭的時候就必敗」。

蔡總統於宣講公投議題時，問現場民眾有「現場有人跟我一樣打我們的國產疫苗嗎？請舉手！」誰接種國產高端疫苗，見到台下民眾舉手，蔡總統表示，「不錯喔，你們畢竟是死忠的。」

柯文哲今在防疫記者會被問題蔡總統的「死忠」說法，柯指出，打高端疫苗就實務上來講不出國也還好，「我也不敢說沒效，我認為應該還是有效」，只是沒有認證，未來沒有要出國的人，打高端也不是問題，只是說要出國是問題。

柯文哲說，「這個不想批評了」，這是國際認證問題，密醫不見得比有牌的醫生醫術差，搞不好更好，「問題他就是密醫啊，上法庭的時候就必敗」。