解放軍南部戰區海軍航空兵近日出動轟-6J轟炸機，在南海實彈演練佈雷投彈。（央視）

中方海軍新型轟炸機轟-6J最近在南海參加實彈演習，練習在島上投彈和在海上布雷。而分析家說，除了防區外打擊能力外，它還展現了傳統轟炸能力。

據中方官媒《環球時報》5日報導，解放軍南部戰區海軍航空兵進行多批次航爆彈實投和沉水雷實布訓練。而這次訓練中所用航爆彈速度更快，殺傷範圍也更大。影片顯示，在海上氣象複雜，雲團多的狀況下，數架轟炸機在夜間起飛，在空中形成編隊，於破曉時飛向預定的海上靶場。

接著影片顯示，航爆彈擊中島礁上的目標。在第一波轟炸後，這些轟炸機返回基地，經過徹底檢查，並補給彈藥並加油後，又再度起飛，進行第二波空襲。

南部戰區海軍航空兵副團長張延杰說：「這次訓練實投了兩型雷彈，有效檢驗了武器的精度與可靠性，下步我們將結合現實敵情，在戰術戰法上求創新，在新型武器裝備上求突破。」

除了機腹的炸彈和水雷外，轟-6J還在機翼下掛載了鷹擊-12反艦飛彈。