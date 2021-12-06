為積極防範Omicron變異株病毒，指揮中心考量目前國內已持續提升COVID-19疫苗接種量能，宣布自111年1月1日起，教育部、經濟部、勞動部及衛生福利部業管等24類工作人員必須完整接種2劑疫苗。

防疫新制要求包括補習班、游泳池、大型餐宴及婚宴場所、KTV視聽歌唱場所、民俗調理業、托嬰中心等24類場所的從業人員，自明年元旦起，皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，復業及新進人員於首次服務前，應同時提供自費3日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明。

指揮中心補充，倘人員曾為COVID-19確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立之解除隔離通知書者，可暫免檢具COVID-19疫苗接種證明；首次服務前仍應提供自費3日內PCR檢驗陰性證明，並應於解除隔離滿3個月後，儘速完整COVID-19疫苗接種。

經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明者，首次服務前應提供自費3日內PCR檢驗陰性證明，後續須每週1次自費抗原快篩或PCR檢驗陰性後。

換句話說，相關場所這24類的工作人員及從業人員，需在12月17日前完整接種疫苗2劑，才符合新制規定。