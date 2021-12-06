民進黨立院黨團總召柯建銘昨於臉書發文表示，立院司法委員會召委葉毓蘭今安排的專案報告，要求司法、選務單位針對公投案到委員會備詢，根本是公然違憲，為國民黨台中立委參選人顏寬恒公然施壓。對此，顏寬恒今表示，自己想說個笑話，柯建銘提關說，民進黨提違憲。

顏寬恒今（6日）接受採訪時表示，柯建銘的名聲在立法院無人不知無人不曉，如2013年全民電通案，柯建銘是被告之一，違反立法委員職權行使法，據特偵組指出，柯建銘要求時任最高檢察長陳守煌，在一審判決後，不要上訴，所以這部份已被特偵組認證，柯介入關說司法，而且還是當時正在執行的司法案件，柯建銘也被法律學者批評，違憲亂政。

顏寬恒譏諷，柯建銘何許人，是全國執政黨的總召，而自己只是一介平民，沒有任何職務；柯建銘指控自己涉嫌關說施壓，不要說他，一般人聽了都想笑。

據《中國時報》2018年報導，前檢察總長黃世銘在2013年間，根據特偵組監聽資料，向前總統馬英九報告柯建銘可能涉及司法關說，懷疑柯透過時任立法院長王金平向前法務部長曾勇夫、前高檢署檢察長陳守煌關說，約談相關人員偵查後，召開「司法史上最大關說醜聞」記者會，認定柯、王涉及司法關說，質疑林秀濤因受到關說才不上訴，讓柯所涉全民電通案無罪定讞。柯建銘認為黃涉及洩密和不當使用監聽資料，侵犯隱私權、名譽權，提告求償456萬5000元。林秀濤則認為黃洩密和不當監聽她及女兒，對黃世銘、前特偵組組長楊榮宗、前檢察官鄭深元、核發監聽 票的法官周占春共求償221萬5000元。黃世銘被依違反3個通保法罪名，判刑1年3月，可易科罰金確定。