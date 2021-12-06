非你「莫」屬！ 台東縣政府為增加民眾接種疫苗意願，自11月29日起便加開百場次疫苗服務，且從今日（6）到12月9日辦理接種疫苗送各種生活實用好禮。其中12月6日到7日晚上6點至8點到秀泰1樓廣場完成接種，

台東縣政府衛生局表示，台東縣政府與秀泰影城合作於今明一連二天晚上辦理「非你＂莫＂屬-你來打疫苗我送禮」莫德納疫苗接種場次，每日前200名符合施打條件者於施打完畢後，可選擇秀泰影城提供免費電影票一張或地區農會200元禮券，呼籲鄉親盡快完成接種，守護自己和家人。

縣長饒慶鈴也表示，感謝秀泰影城關心縣民新冠疫苗涵蓋率，一連2天特別提供場地協助縣府辦理民眾疫苗接種，此次接種疫苗為莫德納，請各鄉親協有18歲以上未接種新冠疫苗民眾、第2劑（第1劑打莫德納滿4周以上，或第1劑打AZ滿8周且欲混打莫德納）、已完成2劑新冠疫苗疫苗接種滿5個月欲施打追加劑者，請有施打意願者，攜帶健保卡（施打第二劑者記得攜帶疫苗接種黃卡），於下午6點至8點到秀泰影城旁廣場場(靠近新生公園處)施打。

台東縣衛生局提醒，12／6日起至12／9日止莫德納疫苗可採電話預約，相關訊息請至台東縣衛生局官網https：／／reurl.cc／NZmvL6)，請施打對象前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡，若接種第二劑應加帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估，也呼籲民眾防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩。