國內不動產投資信託（REIT）市場最近不平靜。土地銀行已公告，由持有3％以上少數受益人葉政盛召集的國泰一號（國泰R1）受益人大會，將在本月15日舉行實體會議，討論位於西門町武昌街的台北西門大樓出售案，提案以36億50萬元作底價，估計可賣出52.8億元，扣除成本後平均發給所有受益人，已被土銀公告金額有誤導投資人，已違反金管會許可函的禁止事項。

同時由於處份西門大樓金額將逾25億元，受託行土銀亦表示，將由持有表決權總數1/2以上受益人出席，出席2/3以上同意，才算通過第一項提案，即要出售西門大樓，且除非確定要出售，否則第二到第四案，即決定底價、在2022年6月底前首標、及除非違法不得撤或停標，將無討論必要。

2021年以來REIT市場動件頻頻，由兆豐銀行受託管理的新光一號，4月由信託監察人召集會議，通過停止不動產管理機構與新壽樓管的複委託契約、停止向新光人壽等租用車位、撤換不動產管理機構新昕國際等，近期也已完成不動產管理機構公開遴選，改為晶華管護，並已完成簽約，正待金管會同意信託契約更動。

由京城銀行受託管理的樂富一號則是進行追加募集，新募得60億元，在6日掛牌，躍升為第一大REIT，且月中要購入順達科技的桃園龜山廠辦。

國泰一號則是15日要討論是否出售西門大樓，且列出六項提案，包括第五案將國泰建設、三井工程等列為國泰一號的關係人；第六案要求無法令或契約義務下不得調降租金，第五及第六案已被土銀公告，「為夾帶非屬許可內容的提案，顯已違反法令及信託契約約定，應不得進行決議。」

同時土銀亦要求在開會通知中說明，強調，一是這次受益人會議並非土銀召開；二是目前並非處份信託財產最佳時機，不符風險分散及收益來源妥適性；三是西門大樓未來具都更潛力及資產活化價值，目前不應將西門大樓釋出；四為西門大樓租金實際上高於周邊店面；五是降租是協助租戶度過疫情難關，尋求雙贏。

土銀的結論是西門大樓現階段應是繼續提供受益人穩定的租金收益，且依法進行都市更新或危老重建，或基金以追加募集或融資方式，活化信託資產，出售大樓並非目前最佳選項。