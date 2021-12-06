由於網路深入生活各角落，有立委質疑網路攻擊頻傳，台電是否也有遭遇，台電董事長楊偉甫6日表示，台電天天都在遭受攻擊，對外服務網路是天天都要面對，問題也都在短時間內恢復，供電系統等維生網路設為獨立網路與外界隔離，目前仍未承受攻擊。

立法院經濟委員會6日審查111年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管：台灣電力股份有限公司預算，台電董事長在面對立委質詢時回應，台電每天都面對駭客攻擊，因為內部網路把供電與調度等重要系統網路獨立，目前並未被成功攻擊。