公投日倒數，新北市長侯友宜對公投的態度受到關注，針對核四議題，侯友宜今上午出席八里龍形市場新建工程受訪時表示，他長久以來都用行動表達對人民的關心，要有能力處理核安及核廢料，才有資格談核安，中央有權有責直接面對能源議題。

針對環保團體近日再提，三接可遷往台北港，立法委員林為洲也認為是可行方案。侯友宜回應，中央到現階段都沒有這樣的規畫，這問題是中央要去面對，他們有權力，就應該負起責任，國家的能源絕對不能斷，還要讓產業、環境永續發展，帶動經濟成長，呼籲中央應該把它做好。

公投倒數，侯友宜是否會出席宣講活動，國民黨主席朱立倫是否有和侯友宜聯繫？侯友宜表示，長久以來，他都用「行動」表達對人民關心議題的態度，他也會去跟民眾說明，人民的健康、國家的安全、產業的發展，自己都有在行動中表達對人民的關心。

針對核四議題，侯友宜說，自己的態度從來新北市第一天，到現在都沒有變過，中央要有能力處理核安及核廢料，才有資格談核安，中央有權有責直接面對能源議題，應好好思考如何讓產業永續發展，保有國家安全，最重要的是不能忽略人民的健康、安全。