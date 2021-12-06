高雄輕軌列車12月5日下午行經C17鼓山區公所站時，在綠川街口遭機車擦撞，所幸僅輕軌車頭輕微毀損。（高捷公司提供／石秀華高雄傳真）

高雄環狀輕軌C17到C20路段，3日獲得交通部營運許可，預計12月中旬通車。（高雄捷運局提供／石秀華高雄傳真）

高雄輕軌列車12月5日下午行經C17鼓山區公所站時，在綠川街口遭機車擦撞，所幸僅輕軌車頭輕微毀損，但該起意外已是輕軌今年第11起遭擦撞意外，根據高捷統計，11起事故已造成近百萬元損失；由於輕軌C17站至C20站路段已獲交通部核發營運許可函，預計 12月中旬通車，唯恐再增加被撞機率，高捷、捷運局和交通局三方達成共識，推出6項輕軌防撞措施，盼用路人「嘜擱撞了」!

高雄輕軌11月29日中午12時37分許，行經凱旋和二聖路口時，女騎士未注意列車經過發生擦撞，司機員急踩煞車，所幸車上3乘客僅受虛驚，女騎士也未受傷，列車前方車頭飾板擦損；12月5日下午1點多，從C16文武聖殿站駛往C17鼓山區公所站，行經綠川街口時，遭1名女騎士擦撞，造成輕軌車頭毀損。

高雄輕軌7天內連2撞，根據高雄捷運公司統計，輕軌在今年已發生11起挨撞事故，其中9起為機車、2起為汽車，11起擦撞意外，造成輕軌損失近百萬元，其中以今年1月13日，3名年輕人3貼騎乘機車擦撞輕軌列車事故最為嚴重，輕軌列車毀損修復需花近40萬。

輕軌連11撞，高捷統計，11起事故中，輕軌駕駛和車輛均遵守相關號誌燈號駕駛，無任何肇事責任，均為汽機車駕駛人違規所致。

由於高雄環狀輕軌C17站至C20站路段，上月完成履勘後，交通部已核發營運許可函，市府預計 12月中旬通車，為了防止輕軌行經站數增多，事故機率也增高，高捷、交通局和捷運局開會研商，達成6項官方防止輕軌遭撞的共識。

高捷表示，日後會朝路口及地面輔助號誌及警示的增設與改善、持續司機員防禦性駕駛的教育訓練、加強用路人教育與宣導、智慧執法強力開罰，以及道路設計改善，在所有交會路口規劃左轉車道，設置足夠儲車長度和良好的槽化標線，此外也會持續提升大眾運輸使用率，減少私有運具使用。