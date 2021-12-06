2021年即將結束，不少人回顧過去一年發生的經歷，不禁有感而發，有網友感嘆，今年有不少重大新聞事件接踵而來，好奇詢問大家，今年聽到最大的謊言是什麼，引起網友熱議，其中不少網友認為，「疫苗與疫情政策」無疑是最大謊言。

一名網友在PTT的八卦板上發文表示，每天關注疫情的變化，不知不覺2021年也要結束了，他認為，今年依舊是個充滿謊言與流言的一年，重大新聞事件接踵而來，讓他非常好奇，大家今年聽過最大的謊言是什麼？

文章一出立刻引起網友熱議，不少網友認為，社會案件讓民眾心慌，政府喊「司法改革」、「社會安全網」都沒有改善；也有網友表示，台鐵意外事故頻傳，說要「台鐵改革」聽起來卻格外諷刺。

不過最多人認為，「疫苗與疫情政策」才是今年的最大謊言，「我負責」、「看好了世界，只示範一次」、「原廠授權書」、「最大謊言是疫苗政策，最低能的是示範一次」、「我敢講現在買不到疫苗」、「群體免疫啊，打個不停照樣中標不止」、「校正回歸」、「超前部署」、「我敢講現在全世界買不到疫苗」，讓網友印象深刻。