警方查扣林男持有的彈簧刀。（警方提供）

2男為情爭1女 持彈簧刀殺傷情敵

新北市23歲羅姓男子與25歲陳姓女子今（6）日凌晨在板橋星聚點KTV唱歌，席間陳女邀25歲林姓男子到場同歡，因羅、林2男均對陳女有意，打翻醋罈爆發衝突，林男持彈簧刀殺傷羅男腹部、手臂及臀部3刀，幸無生命危險，警方到場逮捕林男，以殺人未遂罪嫌送辦。

據了解，羅男今天凌晨1時許邀陳女到KTV唱歌，席間陳女得知林男也在樓上包廂，遂邀林男下樓一同歡唱，由於2男都對陳女有愛慕之情，而陳女則未表態情歸何方，2男爭風吃醋，從口角演變成肢體衝突，在包廂外走道大打出手。

鬥毆間林男取出隨身攜帶的彈簧刀，刺傷羅男腹部、手臂及臀部，KTV員工見狀，立即報警並急電119將傷者送醫，所幸急救後無生命危險。板橋警分局員警趕抵，將林男逮捕並查扣凶刀，訊後以殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。

此外，凌晨2時許板橋警方又獲報重慶路同學匯KTV疑有糾紛，員警到場盤查，在某間包廂聞到K他命菸味，進一步清查查獲20歲周姓男子、18歲劉姓男子及24歲吳姓女子躲在廁所，涉嫌吸食K他命，員警將3人帶回派出所途中，周男從口袋掉出1包K他命，警方均依法偵辦。

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