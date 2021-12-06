為擴大人民參與及便利人民審閱國家政策，行政院會今年8月通過「行政程序法部分條文修正草案」，增訂公聽會並明定其程序，但對於中油第三天然氣接收站之興建案卻遲未開聽證會。前台南縣縣長蘇煥智今(6)日於記者會受訪表示，立法院應該督促執政黨辦理三接聽證會，政府帶頭違法濫權，根本鴨霸硬幹。

蘇煥智表示，《行政程序法》已明定政府在執行政策時應舉辦聽證會的法定程序，但民進黨政府卻完全不遵守，三接有這麼多不同的意見和替代方案，為何不正式的辦理聽證會，客觀地聽取大家的意見然後回應？

蘇煥智說，當今政府官員在立法院報告說明時都可以亂說話不必負責，人民聲音比來就比較小，結果變成政府片面扭曲事實，聽證會上應該要針對偽證罪或提供不實消息咎責，立法院也應督促執政黨辦理三接的聽證會，現在強制施工根本鴨霸硬幹，政府帶頭違法濫權，根本與現代民主國家對行政程序尊重的作為背道而馳。

蘇煥智指出，中油當初興建二接時，東帝士集團原訂蓋在目前三接的觀塘位址，但因為觀塘港風浪太大，可執行天數太少，中油自行評估認為非適合方案，加上海底的油氣管線鋪設費用較高，因此決定移到台中港，這是最早中油否定觀塘工業港安全性的歷史。

蘇煥智說，台電原先希望林口的燃煤火力發電廠改為天然氣發電廠，但行政院將三接經營權交給中油，不淮台電參與，放著現成的林口港不去使用，反而要再去蓋一個新的港口，顯示政府不旦不講道理、罔顧民意，亦有圖利特定對象之嫌。