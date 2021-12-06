富邦悍將教練團、制服組人員改組風聲近日炒得沸沸揚揚，但在公布球團人事名單前，先公布3位新的Fubon Angels成員，維心、Kesha、沁沁獲得正式入團的機會，另外奶昔、百白、大頭3人則是成為練黎生，未來將可共同參加各式培訓課程及演出的機會。

去年就參加Fubon Angels徵選的維心，雖僅獲得練習生的資格，但維心並沒有放棄自己的夢想，在這一年內不斷精進自己各方面的實力，也持續參與球隊各項活動，努力將自己跟整個球團融為一體。這股全心全意付出的心意與努力，也獲得評審團一致的認可，給予維心今年成為正式成員的肯定。

畢業於北市大運動藝術學系街舞組的Kesha，跳起舞來相當具有爆發力，訪問時所呈現出的可愛反差呆萌個性，在在都讓評審留下深刻的印象。第3位是今年年僅20歲的沁沁，目前仍在台體大舞蹈系就讀中，具有泰雅族血統的她在舞台上絲毫不見青澀的緊張感，在演出時全程帶著自信的笑容，成功獲得評審的青睞獲得入選的肯定。

本年度徵選活動再度吸引近百名女孩報名參加，最終僅有維心、Kesha、沁沁三人獲得正式加入的機會。後續球團將進行舞蹈訓練及學姐經驗分享等課程，幫助新成員快速融入團體，並在2022年富邦悍將季前正式對外演出亮相。