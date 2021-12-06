上月20日，捷運三鶯線發生3死2傷的重大工安事故，避免類似事件重演，新北市勞檢處於事後立即啟動捷運工程專案檢查，針對施工中的4條萬大中和線及1條安坑輕軌捷運工程實施稽查，共發現13項缺失，其中負責安坑輕軌的營造商，未做好人員防墜等3項重大違規，違反職業安全衛生法，遭罰6萬元。

勞工局指出，此次稽查4條萬大中和線共發現「高壓氣體貯存，未固定及裝妥護蓋」、「未設置滅火器材」、「未設置適當的墊襯及擋樁，致有滾動之虞」等9項違規，已依規定要求施工單位限期改善。

安坑輕軌捷運有4項違規最多，其中1項限期改善，另3項重大違規有「對於高差1.5公尺以上的場所，未設置安全上下設備」、「未設置護欄或安全網等防護設備」、「未設置擋土支撐」，勞檢處除依違反職業安全衛生法處罰鍰，並函請工程主辦機關及監造單位加強督導，未來勞檢處將透過列管追蹤，以確認改善情形。

勞工局長陳瑞嘉表示，捷運路線通常位屬地狹人稠之處，為爭取更好的施工空間，同時避免影響原有路段的運輸功能，設計上常以高架方式呈現，但因為是高架施工又緊鄰道路作業，施工風險通常較一般工程高，常見的危害有「人員墜落」、「結構倒塌」、「機具碰撞」及「車輛突入」等，如果稍有不慎，就容易發生職業災害。

陳瑞嘉呼籲，捷運工程施工風險高，勞檢處希望透過現場工安診斷，降低作業風險，同時督促得標廠商善盡承攬管理責任，減少職災；施工單位更應落實安全整備工作，同時加強承攬管理，以提高下包廠商及作業勞工的安全意識，防止職業災害的發生，提醒施工單位切勿心存僥倖，否則一旦發生工安事故，除將面臨刑事及行政責任外，更將負擔高額的民事賠償。