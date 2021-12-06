台中市結合民間資源共襄盛舉營造企業認同感，多角齊下共創台中幸福好園地。（台中市政府提供）

高雄是老牌的直轄市，親子友善的共融公園僅7座，對照比較晚升格的台中市，在台中市長盧秀燕的重視下，上任後推出「台中美樂地計畫，以共融公園、陽光公廁及人本無障礙環境建置為三大主軸，至今台中已經完成超過109座共融公園，成效有目共睹；建設局強調，連高雄市議員都按讚肯定，要高雄市政府跟進學習。

高雄市議員蔡武宏、陳美雅指出，目前高雄共融式公園太少，不符合市民生活休憩需求，台中市政府推「美樂地計畫」，以營造舒爽潔淨公園公廁、拉高兒童遊戲場安全等級與提供人本安全及無障礙環境為目標，此計畫擬定3年期程，認為高雄也該要有相關規劃。

建設局長陳大田說，盧秀燕市長重視友善育兒、全齡共享的無障礙的公園綠地場域，該局於前年至去年已完成109座共融公園，其中黎新公園（公93）更榮獲今年行政院公共工程委員會第21屆金質獎殊榮，這個月嘉義縣市政府也前來台中參訪交流。

台中市政府透過辦理大專院校特色公園競圖比賽，邀請學生發揮專業與創意共同參與美樂地，目前已連續舉辦2年，部分獲獎作品的設計構想也納入公園開闢計畫內。

陳大田說，今年特別擴大與各公民團體的意見交流方式，以「傾聽民意」匯集市民使用心得來淬鍊承辦同仁執行經驗，成為政策升級的養分，創造多贏局面！現正執行60座共融公園新建及改善工作，正廣納各界意見，啓動評估明年度共融公園改善標的，朝一區一特色遊戲場的目標邁進。

建設局強調，公園是民眾重要的遊憩場所，與市民生活息息相關，在計畫執行期間同步進行美樂地計畫相關滿意度問卷調查，作為施政可滾動檢討的方向，同時辦理論壇與產官學界交流及教育訓練，提升同仁與時俱進的專業學習力。另結合民間資源共襄盛舉，營造企業認同感，歡迎企業團體認養（捐改建）公園等公共設施，多角齊下共創台中幸福好園地。