于美人於2013年與丈夫爆發婚變，直到該年底在臺北地院當庭簽下離婚協議書，才正式結束婚姻。近日她也上《綜藝大熱門》，有感而發地大聊婚姻金句，引起觀眾共鳴。

《綜藝大熱門》邀請到多位來賓聊離婚，主播簡立喆透露，前夫不僅外遇，還讓女兒喊小三姑姑「其實我根本不曉得，我是離婚了之後，才知道我女兒口中的姑姑是小三」，此話一出，也讓現場所有來賓和主持人相當傻眼。

資深藝人溫翠蘋表示，當還在婚姻關係中時，雖然確定自己非常想要小孩，卻忘記考慮到對方「是不是適合當爸爸」，最後才知道原來對方其實是不想要孩子；這也導致有小孩後，什麼事都變了「從此之後就分房了，一直都沒有再同房過，他（前夫）對小孩也是沒有耐性的，所有帶小孩的工作、換尿布、餵奶從頭到尾都是我做的」。

簡立喆談離婚心情。（好看娛樂提供）

溫翠蘋談離婚心情。（好看娛樂提供）

于美人聽完這些離婚故事後，身為過來人的她也金句連發，希望可以送給那些正在迷惘的人：

1.「親情從來不是愛情的對手，親情是孩子受傷後的捕手」。

2.「愛情跟婚姻，是兩條平行線，如果是因為愛情所以進入婚姻，那你就會進入墳墓；因為在婚姻裡面愛情的成分很少很少，它才能夠維持得下去」。

3.「如果要進入婚姻，不能只考慮自己的發洩，要考慮對方適不適合當你孩子的爸／媽」。

4.「各位女人，你的男朋友、丈夫，買任何車子，只要跟車子有關的事情，妳退三步，不關妳的事，妳永遠不知道，車子是男人第二人格的延伸」。

5.「打官司不外乎打兩件事，一個打錢，一個打氣；要出一口惡氣，就不要在乎錢，如果需要錢，該吞的就要吞」。