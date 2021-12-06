台東一名嬰兒用品店老闆阿仁（化名），婚後育有4名兒女，卻因外遇被妻子訴請離婚，雙方於今年7月和解離婚，不料阿仁在法院庭審時，自曝與元配仍有婚姻存續時，外遇偷吃4女，卻不願說出4名小三身分，妻子只好自己設法找出真相，結果發現其中一名小三是吳姓女店長，吳女還坦承2人發生無數次性關係，讓她崩潰怒向前夫與吳女提告求償300萬元。

阿仁的前妻控訴，他與前夫1995年結婚，原本一家6口家庭幸福美滿，後來發現前夫有小三，憤而訴請離婚，雖雙方後來和解離婚，但前夫在庭審時卻自曝外遇4名女子，可是始終不肯說出小三的身分，她只好自己追查真相。

人妻於是開始追查前夫過去頻繁接觸的女子，該為其中一人是吳姓前店長，打電話詢問時，吳大竟然大方坦承是阿仁外遇對象，且2 人在她受雇期間，發生無數次性關係，人妻聽後氣炸，憤而對前夫與吳女提告求償300萬元。

據「ETtoday新聞雲」報導，吳女出庭時向法官坦言，在職期間與老闆發生多次性行為，時間都是下班後老闆將門反鎖，違反她的意願對她性侵得逞，更威脅她不得張揚，直到老闆在2005年舉家搬往花蓮，她才鬆一口氣。

台東地院審理時認為，吳女雖然辯稱老闆違反她的意願，性侵得逞無數次，但若屬實，即使不追究民事與刑事責任，也會選擇離職，卻繼續擔任店長至少5年，並不合理，因阿仁與吳女婚外情長達4、5年，明確侵害人妻配偶權，最終判決2人需判賠30萬元。