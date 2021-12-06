國民黨中二選區立委補選參選人顏寬恒「炒米粉」，被綠營指控賄選，台中地檢署對此約談26人，顏寬恒批評此舉是「政治偵辦」。對此，法務部長蔡清祥今天至立院司法法制委員會受訪時強調，檢方是秉公處理，「沒有政治、顏色考量」。

立法院司法委員會今邀請法務部、調查局、廉政署、最高檢察署、中央選舉委員會等單位就「司法不可雙標，行政必須中立—選舉、公投政治偵辦爭議」進行專題報告。民進黨立院黨團則質疑國民黨排此案是針對顏寬恒的個案，有違憲問題。

對於民進黨團認為召開此會有違憲問題，蔡清祥表示，法務部長是政務官，對於立院有關政策質詢是義務來說明，至於檢查長是第一線執法人員，依照相關規定，他們不用列席備詢。

針對顏陣營質疑是政治偵辦，蔡清祥強調，絕對沒有行政不中立，選舉查察是檢方、司法警察的責任、義務，依法偵查所有不法事件。他呼籲，大家要相信司法，檢方是秉公處理，「沒有政治、顏色考量」。