現代人對健康越來越重視，疫情更帶動健康議題升溫，連帶保健品需求也大增，遠傳friDay購物觀察保健品買氣較疫情前大幅成長逾6成，尤其現代人3C不離身，護眼保健品成最暢銷類別，像葉黃素短短一年業績衝翻倍。

遠傳friDay購物保健館即起盛大登場，集合上百知名廠牌熱門保健品，還祭下殺2.6折起開館慶優惠，尤其現值雙12檔期期間，更推熱門保健品12元限時搶購、全單8.8折優惠，下單還有機會抽中保溫瓶、成箱衛生紙，最適合趁此機會囤貨。

近年民眾對於保健品需求不斷成長，全台保健品商機一年高達千億元以上，遠傳friDay購物觀察，近兩年站上保健品買氣爆發成長，以11月為例，不但和兩年前、疫情爆發前相比，買氣大幅成長逾6成，短短一年間更成長近5成，顯示民眾對保健品需求十分熱切。

其中「眼睛保養」類別保健品高居全站銷售之冠，其次則是「三高循環保健」、「過敏體質調整」，現代人工作、家庭壓力大，也帶動「幫助好入眠」、「雄風再起/私密保養」類別保健品也進入熱銷類別前5名。

站上購買保健品用戶女性佔7成，男性佔3成，遠傳friDay購物分析，除女性對健康議題更為重視外，有一大部分是為照顧全家健康統一採購，購買主力年齡層則在35歲至55歲間，合計佔5成，不過35歲以下用戶購買比例也逾3成緊追在後，顯示年輕族群也越來越關注健康，提前保養身體。

遠傳friDay購物表示，現代人電腦、手機不離身，易引發黃斑部等病變，葉黃素、玉米黃質、維生素A、DHA/EPA等，都是常用的護眼保健品原料，像含葉黃素保健品上月買氣較去年同期暴增達1.5倍之多。

不同族群也各有保健重點，像女性在家庭、事業兩頭燒情況下，舒緩壓力、幫助睡眠需求高，芝麻、γ-氨基丁酸(GABA)、蜂膠、海藻鈣等都是常見舒緩精神成分；男性關注的攝護腺保養，多標榜具有馬卡、鋅、硒、南瓜籽、精胺酸等成分，尤其台灣的攝護腺癌(前列腺癌)高居男性第五大癌症，攝取含鋅食物有助預防。

銀髮族則是因酵素及消化液分泌減少、消化及吸收功能受影響，也著行動力關節保養，益生菌、鈣片、維生素D、葡萄糖胺、納豆紅麴等都是熱門銀髮保健品成分，像幫助消化的益生菌/乳酸菌對外食族也十分重要，買氣年增達2倍之多。

遠傳friDay購物集合包含統一、台塑生醫、遠東生技、台鹽生技、陽明生醫、白蘭氏、美國亞培、日本三得利、小林製藥等國內外上百家知名保健品牌保健品，並根據品牌、成分類別、適用族群、國家認證、功能等進行分類，方便消費者找到最適合自己的保健品。

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近日氣溫下降，也適合趁機暖熱補身，像是【愛之味】純濃燕麥4箱組現也特價不到2千元，下殺6.6折；【品純萃】原味鱸魚精、【金牌大師】滴雞湯等也都有8.1折起優惠。

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