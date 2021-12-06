女星艾怡良、「娃娃」魏如萱都曾獲金曲獎最佳國語女歌手獎，近日她們和Lulu黃路梓茵瘋追台劇《華燈初上》，三姝合體模仿劇中復古穿搭和語氣，開玩笑要面試酒店小姐，意外釣出「媽媽桑」本尊楊謹華回應，互動笑翻眾人。

《華燈初上》11月26日剛上架，就火速榮登Netflix臺灣排行榜冠軍，這股追劇潮連演藝圈女星都在跟，艾怡良4日晚間在臉書上傳與魏如萱、Lulu的合照，只見三人穿著一身黑，仿效酒店小姐的穿著，艾怡良穿著小洋裝，披著咖啡色皮草外套，一雙黑絲美腿踩著恨天高皮靴；魏如萱同樣套上性感黑絲襪，上身搭配亮皮短洋裝，個性又不失女人味；Lulu則是走氣勢女強人風，梳著俐落的短髮，穿著高領兩件式落地長洋裝，手上拿著假煙斗，擺出各種撩人姿勢。

艾怡良在文中打趣地說：「今天來參加華燈初上的面試。」除了照片還附上一段20秒短片，她們三人模仿劇中角色，邊鞠躬邊用日文說「歡迎光臨」，Lulu開玩笑自稱「蘇媽媽」，魏如萱害羞地喊「我是愛子」，成功逗樂大批網友，連正版「蘇媽媽」楊謹華都留言：「哇～這蘇媽媽我點了，好有味道喔～」Lulu笑回：「謝謝蘇媽媽～～～」不忘虧艾怡良「艾小姐不可能剛上班就看起來已喝醉喔～」魏如萱則自嘲：「好煩，好好笑」。

另外，Netflix粉專小編也被釣出，開玩笑說：「直接錄取，明晚上班喔！」女星佩甄也在底下幽默地留：「小孩子才做選擇，我全都要」十分佩服艾怡良、魏如萱、Lulu的模仿功力。