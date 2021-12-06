美國好萊塢巨星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），擁有美豔外貌、火辣身材，是不少人心目中的性感女神。而近日受邀出席頒獎典禮的她，穿著火辣禮服與老公科林約斯特（Colin Jost）一同現身紅毯，真實狀態引起網友熱烈討論。

史嘉蕾喬韓森過去曾有兩段婚姻，去年梅開三度與大2歲的《週六夜現場》喜劇男演員科林約斯特（Colin Jost）低調完婚，並在今年8月迎接他們的孩子科斯莫（Cosmo）誕生，甜蜜生活羨煞旁人。而經過近4個月的調養，史嘉蕾喬韓森近日也登上「甘迺迪中心榮譽獎」（Kennedy Center Honors）的紅毯，大秀產後真實身材。

史嘉蕾喬韓森與丈夫一到現場立即受到大批媒體與現場粉絲的支持，在公開的照片中，只見她穿著V到肚臍的低胸亮片洋裝，大秀豐滿上圍與凹凸有致的身材曲線，絲毫看不出才剛生完，但網友一看到照片還是忍不住吐槽「這裝容太不適合她了」、「攝影師跟造型師狗帶（go die）」、「這照片從上網下拍嗎？比例太奇怪了」、「救命啊！這角度看起來好像矮了不少」、「這組照片太崩壞」、「媽呀！完全認不出來」、「我差點認不出來」、「把造型師拖出去斬了」、「什麼死亡造型」、「為什麼每次都是這種魔鬼眼妝」、「這圖是認真的嗎？」、「我的媽呀！好難看」，意外引起網友熱烈討論。