恒生指數6日開低1.46％，隨後跌幅收窄。截至午間收盤，恒生指數跌1.26％，報23466.39點；國企指數跌1.56％，報8323.5點。紅籌指數跌0.21％，報3825.33點。

恒生科技指數跌2.74％，攜程跌11.55％，阿里跌5.36％，百度跌4.55％，網易跌5.02％。

煙草概念股下跌，思摩爾國際跌7.63％，中國波頓跌7.1％，天長集團跌4.55％。

線上教育股下跌，卓越教育集團跌13.68％，新東方線上跌6.33％，新東方跌6.92％。

恒大概念股下跌，中國恒大跌12.44％，恒騰網路跌4.66％，恒大汽車跌2.45％。

汽車股下跌，理想汽車跌10.77％，小鵬汽車跌7.09％，五菱汽車跌5.26％。

中資券商股上漲，廣發證券漲5.57％，中信證券漲5.4％，東方證券漲4.02％。

稀土概念上漲，中國稀土漲16.88％，中國鋁業漲6.46％，消息面上，據媒體引述知情人士透露，大陸已批准成立世界最大的稀土公司，此舉旨在保持其在作為稀土全球供應鏈中的主導地位。