台灣之星6日宣布推出12月當月限定的年末最大檔活動「激省雙12」，活動至12月31日止，申辦門號搭5G旗艦機、購物金/禮券、3C家電商品，不限申辦資格、搭配指定資費，最新5G旗艦機下殺0元、最高直接現省$30888。

舉例來說，現在購買三星最新旗艦Galaxy Z Flip35G128GB搭配指定5G資費方案與約期，雙12限定手機專案價0元（市價30888元），相當於省下了22個月的5G上網吃到飽月租費。

台灣之星截至今年10月底，5G用戶數已突破40萬、滲透率達18％，年底達成5G高密集人口涵蓋80％目標。

台灣之星繼上月推出「2021電信雙11」經典資費最終回，短短五天完售8萬門限量門號，創下官網流量、直播觀看數及互動留言新高。

針對有家用光纖寬頻、單辦門號或是單購商品需求的消費者，也提供各式優惠方案供消費者選擇，（1）行動上網+光纖寬頻，最高月省599元、再送家樂福禮券2000元，一人申辦、全家共享。（2）單辦門號推出新朋友限定的月租299元享4G不限速上網吃到飽、再送5G上網流量；選用5G飆網月租149元起。（3）台灣之星「買東西商城」，眾多人氣主打機款、熱銷3C/家電配件商品，通通限時下殺最低99元起。

因應年末到來，台灣之星推出「激省雙12」限定優惠方案，台灣之星全台實體門市及網路門市即可申辦。（1）門號搭手機、購物金/禮券、3C家電：新申裝/攜碼申辦搭配5G月租399或599資費方案，可享5G上網服務及網內互打免費優惠，選搭vivo Y215G、台灣之星「買東西商城」購物金12500元或家樂福禮券12000元等，禮券更比平常多拿5000元（最高），雙12專案價均0元。搭配5G月租799或999資費方案，除享4G終身不限速吃到飽，還享用到5G才付錢、每月最高加$200優惠，包含：小米11T5G、OPPO Reno6Z5G、vivo Y725G、Nintendo Switch遊戲組等。

指定5G手機和3C家電通通0元入手；（1）搭配5G月租$1199資費方案，同享4G終身不限速吃到飽，用到5G才付錢、每月最高加200元優惠，精選多款最新5G旗艦機款如APPLE iPhone13256GB，搭配指定資費，雙12專案價4990元；三星熱門摺疊機款Galaxy Z Flip35G128GB雙12專案價直接下殺到0元（市價30888元），等於直接現折30888元，相當於現省22個月的5G上網吃到飽月租費用，輕鬆升級5G行列。

（2）單辦門號4G吃到飽月租299元，5G飆網月租149元起，針對有單辦門號需求的消費者，推出新朋友限定優惠，月租299元可享4G不限速上網吃到飽，還加送5G上網流量；不是新朋友但想單辦門號者，可選擇網路門市限定的自由配方案，不論是4G/5G、上網流量、語音分鐘數通通都可以依照實際使用需求自己搭配、且月月可更換，月租最低149元起就可享5G飆網體驗。

（3）行動上網+光纖寬頻，一人申辦、全家共享：提供月租599元及799元兩種方案選擇，即享行動4G不限速上網吃到飽，再加送5G上網流量，並享最高120Mbps光纖上網服務，雙12限定加碼送家樂福禮券2000元（最高）。（4）「買東西商城」熱銷單購商品，限時下殺99元起，台灣之星「買東西商城」精選多款主打機款、人氣3C商品，最低下殺99元起，包含Samsung Galaxy Buds2特價2990元、vivo Y525G特價5800元等。